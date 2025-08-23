IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Abito da prima Il Napoli giocherà oggi contro il Sassuolo con un modulo 4-1-4-1.

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli giocherà oggi contro il Sassuolo con un modulo 4-1-4-1. La scelta non sarebbe stata condizionata dal grave infortunio di Romelu Lukaku, bensì dal desiderio ormai preponderante di non rinunciare a nessuno dei già da me citati (e anche ampiamente criticati) "FabFour". La testata milanese allargava le sue proprietà divinatorie ipotizzando anche la rinuncia in prima istanza a Beukema e a Neres (ovvero a Lang). Insomma il (sempre da me) tanto temuto e avversato spostamento di Scott McTominay a sinistra si potrebbe (ahimè) materializzare già alla prima della stagione 2025-2026.