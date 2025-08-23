Napoli, la caccia allo scudetto riparte dal "Mapei Stadium" Il campionato dei campioni d'Italia comincia oggi alle 18.30 in casa del Sassuolo

Uno scudetto da difendere, sognando uno storico bis mai visto in 99 anni di storia. Parte oggi dal "Mapei Stadium" il campionato del Napoli campione d'Italia: l'obiettivo è riprovarci, centrando per la prima volta due titoli consecutivi. Conte, però, ha già messo tutti in guardia: non sarà facile, ricordando che l'ultima volta che gli azzurri partirono favoriti arrivò la peggior stagione dell'era De Laurentiis. E si riparte contro il Sassuolo neopromosso, con 4mila tifosi al seguito e tante incognite. A cominciare dall'infortunio di Lukaku, passando per il dubbio sul portiere e arrivando al modulo, col Napoli che potrebbe rinunciare al consueto 4-3-3, come ha spiegato ieri l'allenatore in conferenza stampa.