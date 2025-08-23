Il Napoli parte forte: McTominay e De Bruyne stendono il Sassuolo Esordio in campionato con vittoria per i campioni d'Italia. Subito a segno il nuovo acquisto

Il Napoli non fallisce l’esordio in campionato, confermando la continuità rispetto alla scorsa stagione: vittoria per 2-0 contro il Sassuolo e primi tre punti messi in cassaforte in questa Serie A. Comparando con l’inizio dello scorso anno, quando Conte incassò una pesante sconfitta contro il Verona (3-0), il Napoli ha approcciato la sfida del Mapei Stadium con un ritmo intenso e determinato. Gli uomini di Garcia prendono subito il controllo della partita, mentre il Sassuolo prova a contrastare con un pressing alto, talvolta soffocante. Già al 12', gli ospiti sfiorano il vantaggio con Rrahmani, che si avvicina al gol grazie a un illuminante assist di Kevin De Bruyne, il protagonista più atteso del match e dell’intera giornata d’esordio. Ma sono le stelle consolidate del Napoli a sbloccare il punteggio: nel minuto 16, Politano pennella un cross per Scott McTominay, che svetta in area liberandosi dalla marcatura e manda il pallone in rete, portando gli azzurri avanti. Il ritmo dell’incontro cala gradualmente, ma il Sassuolo azzarda qualche incursione per cercare il pari.

Pinamonti fa tremare Meret con un pressing asfissiante, mentre Doig lo mette alla prova obbligandolo a una parata in due tempi. Nonostante qualche brivido, i padroni della Serie A mantengono saldamente il comando del gioco. Nel recupero della prima frazione, McTominay va vicino al raddoppio con un tiro spettacolare da lontano che si stampa sulla traversa. Nella ripresa, il Sassuolo tenta di riemergere, soprattutto con Berardi, ma si torna presto allo schema dominante del primo tempo: gestione azzurra e sprazzi di vivacità offensiva. Il raddoppio è nell’aria e si concretizza al 57', quando Kevin De Bruyne sigla la sua prima rete italiana direttamente su calcio di punizione. Il pallone attraversa l’area senza incontrare deviazioni e sorprende completamente Turati, che non legge bene la traiettoria e viene beffato: 2-0 e gara virtualmente archiviata. Il Napoli controlla il finale senza sussulti, anche se Meret rischia su un tentativo di Muharemovic.

A mettere il punto definitivo sul match ci pensa l’espulsione di Ismael Koné al 79', frutto di una doppia ammonizione che rende amaro il suo debutto in Serie A. Nei minuti conclusivi, gli azzurri sfiorano addirittura il tris con Anguissa, mentre Pierini spreca l’opportunità di accorciare per il Sassuolo. Al triplice fischio è festa per i campioni d’Italia: il Napoli apre la nuova stagione sotto i migliori auspici, forte delle giocate decisive dei suoi protagonisti, McTominay e De Bruyne.



SASSUOLO-NAPOLI 0-2

SASSUOLO (4-3-3): Turati 5; Walukiewicz 5.5, Romagna 5.5, Muharemovic 6, Doig 5.5 (36' st Candé sv); Koné 4.5, Boloca 5.5, Lipani 6 (27' st Fadera 5.5); Berardi 6 (44' st Pierini sv), Pinamonti 5.5 (44' st Moro sv), Laurienté 5.5 (36' st Ghion sv). In panchina: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Volpato, Mulattieri, Pieragnolo, Idzes, Alvarez. Allenatore: Grosso 5.5.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6, Olivera 6 (44' st Spinazzola sv); Lobotka 6.5 (37' st Gilmour sv); Politano 6.5 (29' st David Neres 6), Anguissa 6.5, De Bruyne 7, McTominay 7.5 (44' st Vergara sv); Lucca 6 (37' st Lang sv). In panchina: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Zanoli, Ambrosino, Cheddira. Allenatore: Conte 7.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.

RETI: 16' pt McTominay, 12' st De Bruyne.

NOTE: serata serena, terreno in perfette condizioni. Espulso Koné al 34' st per doppia ammonizione (entrambe per falli di gioco). Ammoniti: Lucca, Berardi. Angoli 1-2. Recupero: 2' pt, 5' st.