De Bruyne: "Bello segnare al debutto". McTominay: "Iniziato come avevamo finito" I protagonisti di Sassuolo-Napoli commentano la vittoria degli azzurri

Il Napoli campione d’Italia vince la prima in campionato con due firme d’autore. In gol i gioielli McTominay e De Bruyne."Cosa ho pensato quando ho visto la palla entrare? Bello iniziare in questo modo, ho calciato in una zona di pericolo, poi nessuno l'ha toccata. E' stato assolutamente bello". Così il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne, al microfono di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 sul Sassuolo, dove ha segnato il secondo gol. "Qui in Italia è molto diverso il modo di lavorare e di intendere il lavoro rispetto all'Inghilterra -aggiunge il 34enne belga-. Ma sono io che devo adattarmi ai compagni e non loro a me. Potevamo fare anche meglio oggi, dobbiamo continuare a lavorare per replicare cosa è accaduto lo scorso anno".

"Abbiamo subito dato un messaggio chiaro, ovvero che vogliamo cominciare da dove avevamo terminato l'anno scorso e difendere lo scudetto. Non era facile vincere su questo campo difficile, abbiamo ottenuto tre punti e oggi contava questo. Abbiamo tanta fame, vogliamo continuare con la testa giusta". Così Scott McTominay, Mvp e goleador durante Sassuolo-Napoli, ai microfoni di DAZN nel post-gara. Si passa poi a commentare il debutto, con gol, di Kevin De Bruyne: "Un giocatore come lui non ha bisogno di consigli, sono io a doverglieli chiedere. Kevin è un fantastico giocatore e un fantastico ragazzo, è un onore averlo in squadra con noi".

"Volevamo dare subito un segnale forte. Sapevamo che era una partita difficile, contro una squadra neopromossa, che voleva dare tutto contro i campioni d'Italia. Siamo stati bravi a sbloccarla nel primo tempo e chiuderla nel secondo". Così Matteo Politano, assist-man nel gol del vantaggio, ai microfoni di Dazn dopo il 2-0 sul Sassuolo. L'esterno del Napoli si sofferma poi sulla nuova struttura tattica dei campioni d'Italia: "Avevamo finito così l'anno scorso e abbiamo ripreso con questo assetto, con McTominay che va a riempire l'area con Lucca e Anguissa. Con quei tre davanti creiamo sempre qualcosa di importante e sappiamo renderci pericolosi". La stagione è iniziata con la rete di De Bruyne: "Kevin è un giocatore eccezionale, una persona squisita e umile che si è inserita alla grande e sta cercando di imparare l'italiano. Tutti noi cerchiamo di imparare da lui, è un campione e un giocatore di valore assoluto. Ci farà alzare l'asticella".