IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Chi vince ha ragione

Le scelte tattiche di Conte premiate dalla vittoria: il 4-1-4-1 per ora convince

Napoli.  

La formazione del Napoli contro il Sassuolo era quella largamente prevista, se si faceva eccezione per il portiere, i cui criteri di scelta - dopo l'acquisto a caro prezzo di un altro titolare che nessuno sapeva quanto poteva fare del bene a quello che già c'era - rimanevano oscuri, anche dopo la conferma di Meret a difesa della porta nella prima stagionale del campionato di serie A.

Insomma, era 4-1-4-1, a cui avevo già dedicato dubbi e critiche in anteprima mondiale. Un'altra scelta, puntualmente prevista e da me obiettata, era quella di Juan Jesus al centro della difesa con Beukema in panchina. Ma chi vince ha sempre ragione e tanto (per ora) bastava.

