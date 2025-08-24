Prosegue la trattativa per Hojlund: il Napoli lavora per il prestito

La trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund procede spedita. Le due società hanno trovato un'intesa: un prestito oneroso da 5 milioni di euro con opzione di riscatto fissata a 45 milioni. Resta ora da definire l'accordo con il giocatore, che preferirebbe la formula dell’obbligo di riscatto rispetto al diritto proposto.
Il Napoli sembra intenzionato a soddisfare le richieste dell’attaccante danese, con l’ultima parola che spetta ad Aurelio De Laurentiis, attesa entro domani. Sul piano economico, l’offerta partenopea per l’ingaggio ammonta a 5 milioni di euro a stagione, mentre Hojlund ne chiede 6. Nonostante questa discrepanza, l’intesa sembra ormai a un passo. Nel frattempo, il club azzurro continua a muoversi attivamente sul mercato: è in corso la trattativa per Eljif Elmas, mentre l’acquisto di Juanlu Sanchez appare quasi definito. Non è inoltre esclusa la possibilità di puntare su Marco Brescianini, un profilo particolarmente apprezzato da Giovanni Manna.