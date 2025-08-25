Il Napoli parte forte, dalle rivali per ora i segnali sono "scarsi" Manca soltanto l'Inter: intanto solo la Juventus e la Roma hanno debuttato convincendo

L'ultima rivale del Napoli a dover scendere in campo è l'Inter, ma per ora segnali sono arrivati soltanto da Juventus e Roma. Per ora restano i campioni d'Italia la squadra ad aver convinto di più nell'esordio in campionato. Il Sassuolo neopromosso, seppur da dominatore in Serie B, ha opposto scarsa resistenza, ma altre formazioni reduci dalla B, come la Cremonese, hanno battuto squadre come il Milan. Un segnale di come il campionato non sarà facile per nessuno. Un segnale che Conte ha voluto lanciare a squadra e ambiente, anche dopo la vittoria del "Mapei".

Sabato il debutto al "Maradona", sold out ancor prima della vendita libera dei biglietti. Il destino ha scelto di ripartire dal Cagliari, proprio la squadra che il Napoli ha battuto all'ultima giornata dello scorso campionato, vincendo lo scudetto nell'ormai storico 23 maggio. L'obiettivo è la continuità, anche se questa volta non ci sarà Lukaku, che fu protagonista dell'epilogo dello scorso torneo. Anche per questo la società accelera per l'attaccante: contatti per Hojlund del Manchester United, col Napoli che insiste per il prestito. Messe in stand by le altre trattative, anche se alla fine del mercato manca solo una settimana