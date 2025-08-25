Holjund si avvicina: trovata l'intesa sullo stipendio La trattativa con l'attaccante e il Manchester United prosegue bene

Rasmus Hojlund si avvicina sempre di più al Napoli, con sviluppi importanti nelle ultime ore nonostante il tentativo del Milan di inserirsi nuovamente nella trattativa dopo il fallimento dell'affare Victor Boniface. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato di Sky Sport, oggi il club partenopeo ha raggiunto un accordo preliminare con Hojlund per quanto riguarda lo stipendio. Parallelamente, proseguono i negoziati con il Manchester United: l'operazione dovrebbe concretizzarsi con un prestito oneroso e diritto di riscatto.

L'attaccante classe 2003 arriverebbe per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Romelu Lukaku, che lo scorso 14 agosto, durante un'amichevole contro l'Olympiacos, ha subito un serio problema muscolare che lo terrà fuori dai campi per almeno tre mesi. La dirigenza del Napoli è quindi intervenuta sul mercato alla ricerca di una nuova punta, individuando proprio in Hojlund l'obiettivo principale. Oltre a essere considerato ideale per caratteristiche tecniche, il giocatore danese non rientra nei piani del Manchester United, una condizione che facilita un trasferimento in prestito temporaneo, soluzione gradita al Napoli. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla questione della lista Serie A: essendo nato nel 2003, Hojlund non occuperebbe uno slot nella lista Over, dettaglio strategico per il club azzurro.

