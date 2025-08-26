Hojlund in chiusura: il prestito diventa obbligo con la Champions L'attaccante del Manchester United in Italia tra domani e giovedì

Per ora solo Juventus e Inter hanno mandato veri segnali di forza: le rivali del Napoli lanciano la sfida agli azzurri per la corsa allo scudetto, ma Conte avrà una preoccupazione in meno. Il sostituto dell'infortunato Lukaku è in arrivo: in chiusura la trattativa per l'attaccante del Manchester United Rasmus Hojlund. E' stato trovato l'accordo sia col giocatore che col club inglese: da definire i consueti dettagli, ma il club azzurro conta di chiudere la trattativa in giornata e dare il via libera al calciatore per le visite mediche, tra domani e giovedì a Roma.

Conte potrebbe avere a disposizione l'attaccante centrale già sabato sera nella sfida del "Maradona" contro il Cagliari. La formula è un prestito oneroso con diritto di riscatto in caso di qualificazione in Champions League. Di fatto un obbligo, considerando le potenzialità del Napoli, per una cifra complessiva di 45 milioni, di cui 5 iniziali per il prestito. Ad Hojlund un ingaggio da 5 milioni a stagione per cinque anni e un investimento importante, seppur non pianificato. Probabilmente il sacrificato sarà il terzino Juanlu Sanchez, che sarebbe costato comunque la metà. Dovrebbe arrivare, invece, un centrocampista: è corsa a due tra Brescianini e Elmas.