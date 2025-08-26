Mazzocchi resiste alle offerte: il suo desiderio è restare Aumentano le possibilità di conferma dell'esterno napoletano, soprattutto se dovesse sfumare Juanlu

Le probabilità che Pasquale Mazzocchi continui a vestire la maglia del Napoli stanno crescendo, nonostante i numerosi interessamenti da parte dei club di Serie A nelle ultime settimane, tra cui Sassuolo, Pisa, Cagliari e Cremonese. Il giocatore sembra motivato a rimanere, e Antonio Conte lo considera una valida alternativa per il ruolo di vice Di Lorenzo. Questo sviluppo potrebbe essere legato alle complicazioni nel portare Juanlu in squadra, oppure riflettere un cambio strategico del Napoli, che sembra intenzionato a mettere da parte altre operazioni per concentrarsi completamente, anche dal punto di vista economico, sull'acquisto di Hojlund.

