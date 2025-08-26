Elmas, trattativa ai dettagli col Lipsia Si lavora per il ritorno da ex: il macedone non sarà considerato come esterno

Il Napoli continua a muoversi con determinazione per rafforzare la mediana, cercando un centrocampista offensivo, fisico e dinamico, possibilmente versatile. L'obiettivo primario resta Elif Elmas, 25 anni, ex giocatore azzurro che potrebbe realizzare il tanto atteso ritorno. La trattativa con il Lipsia è in corso, ma le parti stanno tentando di superare l'impasse generata dal rifiuto dei tedeschi alla prima proposta: un prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.

Il nodo principale riguarda l'importo del prestito, poiché il Lipsia considera insufficiente la somma garantita e chiede un incremento rispetto al milione e mezzo iniziale. I contatti tra le società sono stati intensi e frenetici anche nella giornata di ieri, complice il fatto che Elmas sta declinando tutte le alternative. Il giocatore ha le idee chiare: quello che vuole è tornare al Napoli, senza compromessi.

