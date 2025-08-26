Il Napoli spinge per il rinnovo di Anguissa Dopo il prolungamento automatico fino al 2027 si lavora a un nuovo contratto

Frank Anguissa continua a essere il fulcro del centrocampo del Napoli, una pedina fondamentale per l'equilibrio tattico della squadra. Il club partenopeo, consapevole dell'importanza del camerunese, è da tempo al lavoro per individuare un'alternativa valida in grado di supportarlo e garantire copertura nei momenti cruciali. Con l'avvicinarsi di dicembre, la Coppa d’Africa rappresenta un bivio importante per il Napoli. Anguissa sarà inevitabilmente chiamato a partecipare con la sua nazionale, lasciando un vuoto che potrebbe durare fino a un mese qualora il Camerun arrivasse alle fasi finali.

Momenti chiave stagionali, come la Supercoppa Italiana e le decisive gare di Champions League, si intrecciano con questa assenza. Una sfida che il tecnico Conte dovrà affrontare con strategia e adattamento. Parallelamente, il tema del rinnovo contrattuale di Anguissa è ben presente nella visione del Napoli. Qualche mese fa, il club ha esercitato l’opzione per estendere unilateralmente l’accordo, ma l’obiettivo è chiaro: garantire una durata ben oltre il 2027 per blindare uno degli elementi più preziosi della rosa attuale e preservare il capitale tecnico per gli anni a venire.