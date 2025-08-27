IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Non proprio là Il punto debole del Napoli e la ricerca del pelo nell'uovo

Vivo di conferme. Ogni tanto qualcuno me le dà, e sono quasi sempre grandi firme del giornalismo nazionale. Oggi è il turno di Carlo Nesti che ha dichiarato: "Con il senno di poi... ma anche con il senno di prima, era eccessivo privarsi sia di Raspadori, sia di Simeone. Il grave infortunio di Lukaku ha reso ancora più evidente questo possibile errore".

È vero che tutti - soprattutto quelli dotati di fedi calcistiche avverse - cercano il pelo nell'uovo per trovare nel Napoli un punto debole o, semplicemente, per provare a metterlo sotto pressione, ma è anche vero che se devi monetizzare puoi farlo in altri ruoli, non proprio là.