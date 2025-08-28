IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il volo di Pindaro A dare tanta certezza nell'avvenire può essere solo l'orgoglio di avere un campione come De Bruyne

A differenza di molti miei colleghi non ho granché da dire del Napoli futuro, se non che non ha ancora un chiaro domani e, in ogni caso, nulla dimostra che sia quello che tutti già vaticinano (o gufano). Una cosa, però, è certa: se vincerà qualcosa - qualunque essa sia - sarà un miracolo, fab four o non fab four. Il problema della squadra azzurra è costruire un progetto che abbia i crismi della visione a lungo termine e della continuità. Il tonfo sarà più forte se più alto sarà il volo di Pindaro. A dare tanta incrollabile certezza nell'avvenire può essere solo l'orgoglio di avere un campione come KDB nelle fila partenopee.