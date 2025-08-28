Il Napoli oggi scopre la nuova Champions: attesa per i sorteggi

Con le recenti qualificazioni di Benfica, Copenaghen, Club Brugge e Qarabag, la Champions League ha ora completato la lista delle sue 36 squadre partecipanti. Tra i club italiani, l'Inter si colloca in prima fascia, mentre Atalanta e Juventus sono posizionate in seconda fascia, con il Napoli tra le squadre della terza fascia. Ecco la distribuzione completa delle fasce per il sorteggio:
FASCIA 1:
PSG (Francia)
Real Madrid (Spagna)
Manchester City (Inghilterra)
Bayern Monaco (Germania)
Liverpool (Inghilterra)
Inter (Italia)
Chelsea (Inghilterra)
Borussia Dortmund (Germania)
Barcellona (Spagna)
FASCIA 2:
Arsenal (Inghilterra)
Bayer Leverkusen (Germania)
Atletico Madrid (Spagna)
Benfica (Portogallo)
Atalanta (Italia)
Villarreal (Spagna)
Juventus (Italia)
Eintracht Francoforte (Germania)
Club Brugge (Belgio)
FASCIA 3:
Tottenham (Inghilterra)
PSV Eindhoven (Olanda)
Ajax (Olanda)
Napoli (Italia)
Sporting CP (Portogallo)
Olympiacos (Grecia)
Slavia Praga (Repubblica Ceca)
Bodo/Glimt (Norvegia)
Marsiglia (Francia)
FASCIA 4:
Copenaghen (Danimarca)
Monaco (Francia)
Galatasaray (Turchia)
Union SG (Belgio)
Qarabag (Azerbaigian)
Athletic Club (Spagna)
Newcastle (Inghilterra)
Pafos (Cipro)
Kairat Almaty (Kazakistan)
Il sorteggio promette grande spettacolo e rivalità intercontinentali per questa edizione della Champions League, con tutti i presupposti per una competizione avvincente.