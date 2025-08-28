Il Napoli oggi scopre la nuova Champions: attesa per i sorteggi Gli azzurri conosceranno le otto avversarie della fase a girone unico. Appuntamento alle 18

Con le recenti qualificazioni di Benfica, Copenaghen, Club Brugge e Qarabag, la Champions League ha ora completato la lista delle sue 36 squadre partecipanti. Tra i club italiani, l'Inter si colloca in prima fascia, mentre Atalanta e Juventus sono posizionate in seconda fascia, con il Napoli tra le squadre della terza fascia. Ecco la distribuzione completa delle fasce per il sorteggio:

FASCIA 1:

PSG (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Inter (Italia)

Chelsea (Inghilterra)

Borussia Dortmund (Germania)

Barcellona (Spagna)

FASCIA 2:

Arsenal (Inghilterra)

Bayer Leverkusen (Germania)

Atletico Madrid (Spagna)

Benfica (Portogallo)

Atalanta (Italia)

Villarreal (Spagna)

Juventus (Italia)

Eintracht Francoforte (Germania)

Club Brugge (Belgio)

FASCIA 3:

Tottenham (Inghilterra)

PSV Eindhoven (Olanda)

Ajax (Olanda)

Napoli (Italia)

Sporting CP (Portogallo)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Marsiglia (Francia)

FASCIA 4:

Copenaghen (Danimarca)

Monaco (Francia)

Galatasaray (Turchia)

Union SG (Belgio)

Qarabag (Azerbaigian)

Athletic Club (Spagna)

Newcastle (Inghilterra)

Pafos (Cipro)

Kairat Almaty (Kazakistan)

Il sorteggio promette grande spettacolo e rivalità intercontinentali per questa edizione della Champions League, con tutti i presupposti per una competizione avvincente.