Hojlund, manca ancora qualcosa. Spunta l'idea Mainoo, sempre dello United Servirà ancora un po' di pazienza per prendere il danese. Piace il giovane centrocampista inglese

Oggi il Napoli scoprirà il proprio percorso in Champions League, alimentando l'attesa per il ritorno degli azzurri nell’élite del calcio europeo. Alle 18 saranno ufficializzati gli otto avversari del girone unico e il calendario delle otto partite, equamente suddivise tra casa e trasferta. Con la formula particolare della competizione, già apprezzata nella scorsa stagione, sarà impossibile evitare almeno un paio di grandi squadre. Vista la difficoltà della nuova Champions, Antonio Conte ha richiesto un rafforzamento della rosa, sia numericamente che qualitativamente. Il lavoro non è ancora ultimato, ma con pochi giorni rimasti al termine del mercato, il direttore sportivo Manna è impegnato per colmare le lacune, inclusa quella causata dal prolungato stop di Lukaku. Sarà il danese Højlund a prenderne il posto temporaneamente, per poi diventare una risorsa preziosa al ritorno del belga. In questo senso, il Napoli ha praticamente concluso l’accordo per un prestito oneroso.

Lo stesso tipo di operazione riguarda Elmas: un gradito ritorno per Conte grazie alla versatilità del giocatore. A sorpresa emerge anche il nome di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista ventenne del Manchester United. Secondo il Daily Mail, il talento inglese potrebbe rientrare nei negoziati già avviati tra i club per Højlund. L’operazione si prospetta come un prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze. Questa potrebbe essere la terza trattativa completata con lo United nel giro di dodici mesi, dopo l’acquisto di Scott McTominay nella scorsa stagione.

Un fattore che potrebbe favorire gli azzurri è proprio la partecipazione alla Champions League, competizione fondamentale per attrarre un profilo come Mainoo. Questo vantaggio potrebbe fare la differenza rispetto alla Roma, anch’essa interessata al giocatore. Nel frattempo, proseguono i lavori per finalizzare l’arrivo di Højlund al Napoli. L’accordo è vicino alla definizione, ma ci sono ancora dettagli da sistemare con il Manchester United e il calciatore. La principale questione riguarda l’aspetto economico: Højlund percepirà uno stipendio inferiore rispetto a quello attuale e chiede che la differenza venga compensata, dato che la decisione di metterlo sul mercato non dipende da lui. Si spera di chiudere l’operazione entro domani.

