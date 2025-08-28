Elmas a Napoli, il ritorno è sempre più vicino In chiusura il prestito dal Lipsia, per una cifra complessiva di 12 milioni

Eljif Elmas è sempre più vicino al ritorno a Napoli. Ilcentrocampista macedone hamesso in pausa tutte le offerte ricevute pur di attendere ipartenopei, che ora posson ochiudere l’operazione con il Lipsia a condizioni vantaggiose. La trattativa sembra destinata aconcretizzarsi con un prestito oneroso e il diritto di riscattoper una cifra complessiva di 12milioni, mentre negli ultimi giorni si registra un avvicinamento tra le parti sulle cifre definitive.

Elmas, classe‘99, non vede l’ora di tornare aindossare la maglia azzurra perriprendere il percorsointerrotto, forte dei numeristraordinari che lo avevano contraddistinto prima del suo addio. Nonostante il suo ruolospesso relegato a dodicesimouomo e qualche protesta emersa sui social riguardo alle troppe panchine, Elmas ha giàregistrato numeri di granderilievo con il Napoli: 189presenze, condite da 19 gol e 11assist, scalando posizioni nella classifica storica del club.

