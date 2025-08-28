Napoli, ecco il cammino Champions: insidie con le inglesi Chelsea e City Tra le otto sfide saranno anche anche Benfica, Eintracht, Sporting, Psv, Copenaghen e Qarabag

Il Napoli, sorteggiato dalla prima fascia di Champions League, si troverà ad affrontare il Chelsea e il Manchester City. I Blues faranno visita allo stadio Diego Armando Maradona, mentre Kevin De Bruyne tornerà nella sua città adottiva: la gara contro il Manchester City si disputerà all’Etihad Stadium. Dalla seconda fascia, il Napoli ha pescato due squadre di medio livello: il Benfica, che sarà sfidato a Lisbona dopo aver superato gli spareggi contro il Fenerbahçe di Mourinho, e l’Eintracht Francoforte che arriverà al Maradona — una partita non priva di potenziali problemi legati all’ordine pubblico.

Per la terza fascia, i partenopei incontreranno lo Sporting Lisbona, ancora in casa al Maradona, e voleranno a Eindhoven per affrontare il PSV. Una combinazione tutt'altro che favorevole, considerando che nell’urna erano presenti squadre con un livello decisamente più modesto. Dalla quarta ed ultima fascia, il Qarabag farà tappa al Maradona, mentre il Napoli scenderà in campo a Copenaghen per la trasferta. Le date e il calendario ufficiale verranno comunicati sabato mattina.