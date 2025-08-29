IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un nuovo Raspadori

Si discute dell'acquisto di Lang e c'è chi parla di Esposito ma sarebbe stato un nuovo Raspadori...

il pizzino di gerardo casucci un nuovo raspadori
Napoli.  

Nel tripudio dei paladini del Napoli c'è qualche sporadica voce dissonante. Registro, tra le altre, le dichiarazioni di Riccardo Trevisani: "Quelli di Lang sono (soldi) proprio buttati secondo me, quando hai quel potere economico e quei soldi lì con 25-30 milioni puoi andare a prendere un giocatore più affidabile. Lang è un grande talento, ma non è mai riuscito ad esserlo di continuità...Quindi che ci fai con Lang? Hai già David Neres. Avrei preso Sebastiano Esposito alla metà dei soldi". Vorrei ricordare al bravo cronista che Esposito è un centravanti e non un'ala. Ci saremmo ritrovati di fatto con un nuovo Raspadori.

Ultime Notizie