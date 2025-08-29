IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un nuovo Raspadori Si discute dell'acquisto di Lang e c'è chi parla di Esposito ma sarebbe stato un nuovo Raspadori...

Nel tripudio dei paladini del Napoli c'è qualche sporadica voce dissonante. Registro, tra le altre, le dichiarazioni di Riccardo Trevisani: "Quelli di Lang sono (soldi) proprio buttati secondo me, quando hai quel potere economico e quei soldi lì con 25-30 milioni puoi andare a prendere un giocatore più affidabile. Lang è un grande talento, ma non è mai riuscito ad esserlo di continuità...Quindi che ci fai con Lang? Hai già David Neres. Avrei preso Sebastiano Esposito alla metà dei soldi". Vorrei ricordare al bravo cronista che Esposito è un centravanti e non un'ala. Ci saremmo ritrovati di fatto con un nuovo Raspadori.