Elmas domani fa le visite, per Hojlund si tratta ancora

Oggi segna il ritorno di Elmas in Italia: come anticipato ieri, sono stati perfezionati tutti gli accordi con il Lipsia. L’operazione è stata chiusa con la formula del prestito oneroso. Stando alle indiscrezioni, il centrocampista macedone è atteso nella giornata odierna nella sua nuova città per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Dopo la parentesi in prestito al Torino, il giocatore è pronto a riprendersi un posto nel campionato italiano, un contesto che considera casa tanto sul piano calcistico quanto personale.
Nel frattempo, il Napoli si prepara a mettere a punto anche l'ultima fase per Rasmus Højlund. L’attaccante danese ha raggiunto l’intesa con il club partenopeo, mentre il Manchester United ha ottenuto le condizioni richieste: il diritto di riscatto trasformabile in obbligo nel caso di qualificazione in Champions League. Restano da organizzare le visite mediche per finalizzare anche questa operazione.