Elmas domani fa le visite, per Hojlund si tratta ancora Chiusa la trattativa per il prestito del macedone dal Lipsia. Per l'attaccante manca ancora qualcosa

Oggi segna il ritorno di Elmas in Italia: come anticipato ieri, sono stati perfezionati tutti gli accordi con il Lipsia. L’operazione è stata chiusa con la formula del prestito oneroso. Stando alle indiscrezioni, il centrocampista macedone è atteso nella giornata odierna nella sua nuova città per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Dopo la parentesi in prestito al Torino, il giocatore è pronto a riprendersi un posto nel campionato italiano, un contesto che considera casa tanto sul piano calcistico quanto personale.

Nel frattempo, il Napoli si prepara a mettere a punto anche l'ultima fase per Rasmus Højlund. L’attaccante danese ha raggiunto l’intesa con il club partenopeo, mentre il Manchester United ha ottenuto le condizioni richieste: il diritto di riscatto trasformabile in obbligo nel caso di qualificazione in Champions League. Restano da organizzare le visite mediche per finalizzare anche questa operazione.

