Elmas è atteso in Italia: domani potrebbe essere al "Maradona" in tribuna Il macedone è pronto per il ritorno in azzurro

Eljif Elmas è pronto per tornare al Napoli. Tutto ormai definito. Il centrocampista, arrivato ieri in Italia, si appresta a completare gli ultimi passaggi necessari: visite mediche, firma del contratto e annuncio ufficiale. L’accordo è stato raggiunto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un ritorno che riporta alla mente il suo primo arrivo, avvenuto nel 2019, quando si unì ai partenopei giovanissimo.

Nel 2023, Elmas è stato uno dei protagonisti chiave nella conquista dello scudetto con Spalletti, spesso utilizzato come “dodicesimo uomo”. La sua versatilità gli ha permesso di alternarsi tra il ruolo di centrocampista e quello di esterno e, in quella fase, ha collezionato un totale di 19 reti in 189 presenze. Tuttavia, a gennaio 2024, il giocatore manifestò la volontà di lasciare il club per cercare maggiore continuità, portando dunque il Napoli a cederlo al Lipsia per una cifra di 25 milioni di euro.