IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Non ero contento Il caso Geolier e la rinuncia a Decibel Bellini: non è stata una bella pagina

"Dare tutto", pare sia la formula magica, la chiave di volta, il Mastro di Chiavi per creare un nuovo palinsesto di annunci, presentazioni e intrattenimenti adeguati ai "grandi" eventi azzurri. È da lì che la SSC Napoli aveva deciso di ricominciare, da una confraternita - mai nome fu più opportuno - creata da Geolier (al secolo Emanuele Palumbo) e dal fratello Gaetano. Ovviamente la nuova esperienza, corredata da frizzi e lazzi, comportava la rinuncia a Daniele Decibel Bellini, voce storica del Napoli, dei suoi gol e della sua storia (fortunata e meno) da più di 10 anni. Tutto saltato! Non ero contento prima e ora ancor meno.