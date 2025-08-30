Il Napoli riparte dal Cagliari: Conte rivuole lo spirito della notte scudetto Questa sera in un "Maradona" gremito l'esordio casalingo: stessa formazione vista col Sassuolo

Ripartire con la stessa determinazione del 23 maggio e affrontare nuovamente gli stessi avversari: Antonio Conte traccia la rotta per il Napoli verso una nuova vittoria, questa volta contro il Cagliari al "Maradona". L'obiettivo è ritrovare l’intensità mostrata nella serata dello Scudetto e conquistare altri tre punti in casa. Il Napoli, fresco del titolo di Campione d’Italia, torna tra le mura dello stadio “Diego Armando Maradona” per la prima volta dopo l’incredibile match che ha segnato la conquista del quarto Scudetto. Un curioso intreccio del destino vuole che l’avversario di questa sfida sia nuovamente il Cagliari, proprio come accadde nella magica serata del 23 maggio 2025.

La formazione azzurra guidata da Antonio Conte si presenta con diverse novità. Oltre all’arrivo di fuoriclasse come Kevin De Bruyne e promesse emergenti come Lorenzo Lucca, la rosa si è arricchita degli innesti di Noa Lang, Beukema e Sergej Milinkovic-Savic. Dopo un promettente inizio di stagione con una vittoria per 2-0 contro il Sassuolo a Reggio Emilia, la squadra partenopea è pronta a scendere in campo per la seconda giornata di campionato. A sfidarla ci sarà il “nuovo” Cagliari, allenato da Fabio Pisacane, in una partita che promette emozioni. Per quanto riguarda l'undici iniziale di questa sera alle 20:45, Conte sembra intenzionato a mantenere quasi invariata la formazione che ha portato a casa il risultato positivo nella prima giornata. Il modulo confermato resta il 4-1-4-1, senza particolari dubbi tra i giocatori in lista.

Lo stesso tecnico, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato: «I ragazzi conoscono già chi scenderà in campo». In dettaglio, la difesa vedrà Rrahmani e Juan Jesus al centro, affiancati da Di Lorenzo sulla destra e Olivera sulla sinistra. La disposizione tattica garantirà equilibrio tra solidità difensiva e creatività in fase offensiva. Lo stadio si prepara ad essere gremito, con una partecipazione che già sfiora cifre da record. L’atmosfera non sarà dissimile da quella vissuta durante le indimenticabili sfide per il titolo della passata stagione: un pubblico partenopeo instancabile è pronto a trasformare il "Maradona" in un vero fortino. Per 90 minuti, l'energia travolgente dei tifosi sarà una delle chiavi per spingere la squadra verso un nuovo successo.

