Napoli, il calendario Champions: debutto in casa del City il 18 settembre

La Uefa ha appena diramato il calendario della prossima Champions. Il Napoli parte in trasferta giovedì 18 settembre in casa del Manchester City, con fischio d'inizio alle ore 21. La prima in casa contro lo Sporting il 1 ottobre
IL CALENDARIO DEL NAPOLI
1 giornata:
giovedì 18 settembre ore 21: Manchester City-Napoli
2 giornata
mercoledì 1 ottobre ore 21: Napoli-Sporting
3 giornata
martedì 21 ottobre ore 21: PSV-Napoli
4 giornata
martedì 4 novembre ore 18.45: Napoli-Eintracht
5 giornata
martedì 25 novembre ore 21: Napoli-Qarabag
6 giornata
mercoledì 10 dicembre ore 21: Benfica-Napoli
7 giornata
martedì 20 gennaio ore 21: Copenaghen-Napoli
8 giornata
mercoledì 28 gennaio ore 21: Napoli-Chelsea