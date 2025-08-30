Napoli, il calendario Champions: debutto in casa del City il 18 settembre La prima europea al "Maradona" il 1 ottobre contro lo Sporting di Lisbona

a cura di Giovanni Scotto

La Uefa ha appena diramato il calendario della prossima Champions. Il Napoli parte in trasferta giovedì 18 settembre in casa del Manchester City, con fischio d'inizio alle ore 21. La prima in casa contro lo Sporting il 1 ottobre

IL CALENDARIO DEL NAPOLI

1 giornata:

giovedì 18 settembre ore 21: Manchester City-Napoli

2 giornata

mercoledì 1 ottobre ore 21: Napoli-Sporting

3 giornata

martedì 21 ottobre ore 21: PSV-Napoli

4 giornata

martedì 4 novembre ore 18.45: Napoli-Eintracht

5 giornata

martedì 25 novembre ore 21: Napoli-Qarabag

6 giornata

mercoledì 10 dicembre ore 21: Benfica-Napoli

7 giornata

martedì 20 gennaio ore 21: Copenaghen-Napoli

8 giornata

mercoledì 28 gennaio ore 21: Napoli-Chelsea