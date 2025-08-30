Hojlund, conto alla rovescia: atteso il suo arrivo in Italia Il Napoli sta organizzando le visite, l'attaccante sarà ufficiale nella giornata di lunedì

Il conto alla rovescia per l’arrivo di Rasmus Hojlund in Italia è ormai agli sgoccioli. Il Napoli ha già predisposto il volo per accogliere l’attaccante danese, e si attende soltanto il via libera definitivo per ufficializzare l'operazione. Nelle ultime ore, il club partenopeo ha raggiunto un accordo con il Manchester United, definendo con precisione tutti gli aspetti economici e le modalità di pagamento legate alla clausola contrattuale del giocatore.

Hojlund si prepara quindi a indossare la maglia azzurra e a mettersi immediatamente a disposizione di Antonio Conte. La società ha riservato uno slot per il suo arrivo già in serata, con la presentazione ufficiale prevista poco dopo. L'attesa si fa sempre più breve: il centravanti danese è pronto a iniziare la sua avventura sotto il Vesuvio.

