Hojlund, conto alla rovescia: atteso il suo arrivo in Italia

Il Napoli sta organizzando le visite, l'attaccante sarà ufficiale nella giornata di lunedì

hojlund conto alla rovescia atteso il suo arrivo in italia
Napoli.  

Il conto alla rovescia per l’arrivo di Rasmus Hojlund in Italia è ormai agli sgoccioli. Il Napoli ha già predisposto il volo per accogliere l’attaccante danese, e si attende soltanto il via libera definitivo per ufficializzare l'operazione. Nelle ultime ore, il club partenopeo ha raggiunto un accordo con il Manchester United, definendo con precisione tutti gli aspetti economici e le modalità di pagamento legate alla clausola contrattuale del giocatore.

Hojlund si prepara quindi a indossare la maglia azzurra e a mettersi immediatamente a disposizione di Antonio Conte. La società ha riservato uno slot per il suo arrivo già in serata, con la presentazione ufficiale prevista poco dopo. L'attesa si fa sempre più breve: il centravanti danese è pronto a iniziare la sua avventura sotto il Vesuvio.
 

Ultime Notizie