Il caso Decibel Bellini rientra: lo speaker dovrebbe essere al suo posto Confermata la partnership con la società di Geolier, ma anche la presenza del dj amato dai tifosi

Dopo giorni di attesa e speculazioni, è arrivata la svolta: Daniele "Decibel" Bellini riprende il ruolo di speaker ufficiale del Napoli presso lo stadio Diego Armando Maradona. Come riportato dall'edizione online de Il Mattino, la società partenopea ha deciso di rivedere la sua posizione iniziale, il risultato di una lunga serie di telefonate tra Aurelio De Laurentiis, il rapper Geolier e lo stesso Bellini. Fondamentale per questo cambio di rotta è stata la pressione dei tifosi, che hanno manifestato in massa il loro affetto per il celebre speaker, complice anche un messaggio enigmatico postato da Bellini sui social, interpretato come un commiato.

Alla fine, la forza della comunità partenopea ha fatto prevalere il desiderio di continuità. Parallelamente, prosegue la collaborazione tra il Napoli e la Golden Boys Management, struttura collegata a Geolier, che continuerà a gestire l’aspetto artistico delle partite casalinghe. Questo team guidato da Gaetano ed Emanuele Palumbo avrà il compito di curare le iniziative di intrattenimento pre e post gara, offrendo ai tifosi un’esperienza ancora più coinvolgente sugli spalti. In occasione della partita contro il Cagliari, prevista questa sera, Bellini tornerà finalmente al suo posto al microfono, pronto a infiammare nuovamente lo stadio e a caricare i sostenitori del Maradona.

