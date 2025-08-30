Napoli al fotofinish: Anguissa stende il Cagliari Il gol dei tre punti arriva solo al 95' dopo una gara di sofferenza. Azzurri a punteggio pieno

Il Cagliari non riesce a frenare i Campioni d'Italia. Il Napoli debutta con successo allo stadio 'Maradona', superando l'ostinata resistenza dei sardi, che per 95 minuti hanno lottato con cuore e orgoglio. Nell'ultimo assalto offensivo è stato Anguissa a siglare il gol decisivo, spezzando l'equilibrio di una gara accesa. Una beffa amara per il Cagliari, che aveva moltiplicato le energie per conquistare un punto desiderato, sudato e meritato. Gli uomini di Pisacane hanno organizzato un vero e proprio labirinto difensivo, lasciando i campani incapaci di trovare soluzioni fino al risolutivo cross di Olivera e al guizzo vincente di Anguissa. Nel primo tempo, Spinazzola tenta di servire Lucca al 4', ma il centravanti non riesce a raggiungere il pallone. Al 12', un retropassaggio azzardato di Prati mette momentaneamente in difficoltà Caprile, che spazza senza indugio. Il Napoli intensifica il pressing: Spinazzola cerca nuovamente Lucca al 18', ma l'attaccante sfiora soltanto la deviazione decisiva. Zappa rischia grosso con un intervento che potrebbe valergli l'espulsione, mentre Caprile si oppone senza problemi a una punizione di De Bruyne.

Gli azzurri dominano territorialmente ma faticano a creare vere occasioni per segnare, complice la solidità del portiere sardo. Intanto, il Cagliari non rinuncia a sporadiche incursioni, come quella di Palestra sulla sinistra che mette in apprensione la retroguardia campana. De Bruyne tenta un tiro dalla distanza al 39', ma la palla sorvola la traversa; poco dopo, Zappa crossa per Prati, che però colpisce di testa senza precisione. Al 44', McTominay si fa spazio con un brillante dribbling prima di vedere il suo tiro deviato in corner da un attento Caprile. Nella ripresa il Napoli intensifica il ritmo. Caprile si fa trovare pronto sul tiro di Spinazzola e Politano sfiora il vantaggio rubando palla a Folorunsho prima di calciare fuori di poco. Al 29', Luvumbo mette un pallone insidioso sul secondo palo, ma Folorunsho non riesce a concretizzare l'opportunità.

Il Cagliari si chiude in difesa con un atteggiamento solido e compatto, bloccando ogni tentativo degli campioni d'Italia, costretti a giocare costantemente nella metà campo avversaria. Nonostante l'assedio azzurro che porta a una serie interminabile di calci d'angolo, la difesa sarda regge eroicamente. Un errore difensivo rischia di favorire Lang, ma Caprile interviene ancora con sicurezza su una conclusione di McTominay al 48'. La svolta arriva nel recupero: al 95', Olivera pennella un cross perfetto, e Anguissa con una zampata risolve la partita. Il Napoli esplode di gioia, mentre i sardi lasciano il campo amareggiati per una prestazione che avrebbe meritato miglior sorte.



NAPOLI-CAGLIARI 1-0

NAPOLI (4-1-4-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5 (24' st Buongiorno 6), Spinazzola 6.5 (36' st Lang sv); Lobotka 6; Politano 6, Anguissa 7, De Bruyne 5.5 (36' st Olivera 6), McTominay 5.5; Lucca 5.5 (30' st Ambrosino 6). In panchina: Contini, Milinkovic-Savic, Gilmour, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Cheddira, Saco. Allenatore: Conte 6.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile 6; Luperto 6.5, Mina 6.5, Obert 6.5; Zappa 6 (13' st Luvumbo 6), Deiola 6, Prati 6 (20' st Borrelli 6), Adopo 6.5, Palestra 6 (38' st Di Pardo sv); Folorunsho 6 (38' st Idrissi sv); S.Esposito 5.5 (20' st Gaetano 6). In panchina: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kilicsoy, Felici, Rog, Cavuoti. Allenatore: Pisacane 6.5.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6.5.

RETE: 50' st Anguissa

NOTE: Spettatori 50.000 circa. Ammoniti: Zappa, De Bruyne, Juan Jesus. Angoli: 11-0 per il Napoli. Recupero: 2'; 7'.