Anguissa: "Il Cagliari si è difeso benissimo" Il centrocampista del Napoli: "Ci siamo battuti fino alla fine per vincere"

"Abbiamo vinto una partita difficile, contro un Cagliari che ha difeso benissimo. Ma noi ci siamo battuti fino alla fine e siamo molto contenti per questa vittoria ottenuta nel finale". Lo ha detto Anguissa a Dazn alla fine del successo 1-0 del Napoli sui sardi con un gol del camerunense a pochi secondi dalla fine del recupero. Tra i migliori in campo anche Politano che ha festeggiato alla fine con il centrocampista: "sapevamo - spiega l'esterno - che la partita era da sbloccare, ci abbiamo sempre creduto e alla fine ha funzionato tutto lo sforzo che abbiamo fatto senza fermarci".