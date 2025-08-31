Hojlund a Roma per le visite mediche: presto la firma del nuovo attaccante

Il danese è arrivato ieri sera in Italia: è il sostituto di Lukaku in arrivo dal Manchester United

Rasmus Hojlund ha appena fatto ingresso a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche con il Napoli. L’attaccante danese è arrivato in Italia ieri e, nella mattinata di oggi, si è recato presso la clinica romana per eseguire i controlli previsti. Accolto calorosamente da un gruppo di tifosi azzurri, l'ex giocatore dell’Atalanta ha mostrato un atteggiamento positivo e sorridente, dimostrando entusiasmo per questa nuova avventura.

A seguire, sono stati immortalati alcuni attimi della sua presenza nella struttura. Dopo un fitto dialogo tra le parti, è stato finalmente sancito l’accordo verbale che garantirà il suo approdo al Napoli. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito oneroso di 6 milioni di euro, integrata da un’opzione di riscatto che diventerà obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni, portando l’operazione a un totale di 44 milioni di euro. Il giocatore aveva già espresso da tempo il proprio consenso, dimostrando chiaramente la volontà di abbracciare immediatamente il progetto tecnico del club partenopeo.
 

