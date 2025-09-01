L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha confermato il futuro promettente di due giovani talenti del vivaio azzurro, Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara. Durante un intervento, Conte ha dichiarato: "Un altro giovane del Napoli, Ambrosino, ha fatto il suo esordio. Nella partita precedente era toccato a Vergara." Ha poi sottolineato che entrambi continueranno a far parte della prima squadra, poiché considera fondamentale disporre di un organico adeguato per affrontare con successo tutte le competizioni che attendono la squadra.
I giovani Vergara e Ambrosino restano a Napoli: niente prestito
Conte ha voluto la conferma dei due ex Primavera per farli crescere, ma lo spazio sarà pochissimo
