La stagione calcistica entra nella fase della prima sosta, prevista dopo le prime due giornate di campionato. Il Napoli riprenderà l'attività agonistica sabato 13 settembre, affrontando la Fiorentina in trasferta con il match programmato alle 20:45. Pochi giorni dopo, giovedì 18, la squadra farà il suo esordio in Champions League, sfidando il Manchester City sul loro terreno di gioco.
Il Napoli tornerà in campo il 13 settembre in casa della Fiorentina
Dopo la sosta impegno in trasferta per la squadra di Conte
