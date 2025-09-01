Anche Elmas è pronto: in arrivo l'annuncio ufficiale L'ormai ex Lipsia torna al Napoli, ma sarà disponibile solo dopo gli impegni con la Nazionale

L'ufficialità è ormai imminente e presto Eljif Elmas sarà di nuovo pronto a vestire la maglia del Napoli. Il centrocampista macedone, dopo aver vissuto la seconda parte della scorsa stagione al Torino, ha espresso il suo apprezzamento verso il club granata tramite un post su Instagram. Nel frattempo, sabato sera, è stato avvistato sugli spalti del "Maradona" per seguire la partita.

