Alle 20 chiude il mercato: il Napoli è vigile e guarda al centrocampo Dopo Hojlund ed Elmas non dovrebbero esserci altri colpi, ma c'è la possibilità di un innesto under

Con la chiusura del calciomercato, settembre può finalmente prendere il via. Dopo un'estate interminabile (ufficialmente due mesi), oggi alle 20 si concludono tutte le trattative, rimandando ogni nuovo movimento a gennaio. Il Napoli rimane attento alle opportunità, anche se non sembrano previsti ulteriori acquisti. Spicca comunque l'idea di portare il giovane talento Mainoo del Manchester United, che pare stia cercando una nuova destinazione. Tuttavia, considerando la complessità dei negoziati, come già avvenuto per Hojlund, appare improbabile che un accordo possa chiudersi nelle poche ore rimaste. Parallelamente, prende corpo l'idea di inserire un rinforzo a centrocampo, il tanto atteso vice Anguissa, puntando su un profilo under 23 che non occuperebbe spazio nella lista ufficiale. L'attuale struttura della squadra non consente inserimenti di giocatori over senza prima una cessione: un nome caldo è quello di Pasquale Mazzocchi.

Nonostante ciò, il Napoli sembra deciso a liberare Zanoli, un prodotto del settore giovanile che non pesa in lista. Questa opzione pare già tracciata, sebbene nulla sia ancora definitivo. Altre operazioni in uscita coinvolgono Walid Cheddira, destinato a lasciare la rosa. Per lui si profila un futuro all'estero oppure un ritorno all'Udinese. Anche il giovane Hasa, anch'egli under 23, dovrebbe partire in prestito verso la Serie B, con la Carrarese o un altro club interessato come possibili destinazioni. Entro le 20 si attende quindi che il Napoli finalizzi questi movimenti: Zanoli verso l’Udinese, Cheddira fuori rosa e Hasa in prestito altrove. Restano invece confermati i giovani Vergara e Ambrosino, utili alla causa poiché non influenzano la lista grazie al loro status di under. Infine, per quanto riguarda la lista Champions, le regole differenti obbligheranno il Napoli a operare qualche taglio. Anche qui si prospettano decisioni delicate, ma necessarie per conformarsi ai limiti imposti dalla competizione europea.

