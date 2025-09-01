Nuovo centro sportivo, De Laurentiis pone la prima pietra: "Firmata l'opzione" Il patron promise l'inizio dei lavori per il 1 settembre, e in qualche modo tiene fede all'annuncio

Aurelio De Laurentiis ha mantenuto la promessa: aveva annunciato che il primo settembre avrebbe dato il via al progetto per il nuovo centro sportivo, e oggi, puntualmente, ha reso pubblica sui social l'immagine di una pietra accompagnata da queste parole: "Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo. Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno".

