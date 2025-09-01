Ufficiale il ritorno di Elmas: il bentornato di De Laurentiis Il centrocampista macedone in prestito dal Lipsia. Il Napoli ha l'opzione per il riscatto

Il Napoli ha comunicato ufficialmente il ritorno di Eljif Elmas, che si prepara a indossare nuovamente la maglia azzurra dopo un anno e mezzo di assenza. Dopo aver completato ieri pomeriggio le visite mediche presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno, il centrocampista macedone classe 1999 ha firmato il nuovo contratto che lo riporta al club campione d'Italia. Questo segna la fine della sua esperienza al Lipsia e dei sei mesi passati al Torino. La notizia è stata diffusa attraverso il consueto tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha accolto Elmas con un messaggio semplice e diretto: Bentornato Eljif.

