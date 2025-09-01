Anche Cheddira saluta: ufficiale la cessione al Sassuolo Il Napoli si libera anche dell'attaccante marocchino

Il Napoli ha messo fine alla telenovela estiva legata a Walid Cheddira, completando la cessione dell'attaccante marocchino. Dopo settimane in bilico, con il futuro già lontano dalla squadra partenopea, Cheddira ha finalmente trovato una nuova destinazione, rimanendo però nella massima categoria del calcio italiano.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'ex giocatore di Bari e Frosinone si prepara a vestire la maglia del Sassuolo nella prossima stagione. Classe 1998 e di proprietà del Napoli, Cheddira era tornato a disposizione della società azzurra dopo un prestito all'Espanyol. Tuttavia, il suo rendimento nell'ultima annata in Liga è stato piuttosto sottotono: nonostante le 22 presenze (di cui solo 5 da titolare), è riuscito a segnare un'unica rete.

