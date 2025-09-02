Da Mazzocchi a Vergara, passando per Ambrosino: quelli che restano Dopo il mercato estivo anche qualche conferma inaspettata: i due ex Primavera e il laterale di Barra

Oltre a chi arriva e chi parte, c’è anche chi rimane. Si tratta di quei calciatori dati per sicuri in uscita durante tutta la sessione di calciomercato, ma che alla fine restano in rosa. Su tutti spicca Pasquale Mazzocchi, confermato come vice Di Lorenzo, ma capace anche di adattarsi sulla fascia sinistra. Nonostante abbia ricevuto offerte, Mazzocchi ha scelto di rimanere, e il Napoli ha deciso di tenerlo. Nel suo ruolo, invece, è stato Zanoli a lasciare la squadra.

In azzurro rimangono anche i giovani Vergara e Ambrosino. Dati inizialmente per partenti in prestito, Antonio Conte ha preferito trattenerli per farli crescere accanto alla prima squadra. Non essendo inclusi nella lista Serie A, potranno comunque essere utilizzati in caso di necessità. Conte ha già dimostrato loro fiducia, schierandoli entrambi nelle prime due giornate di campionato. Non è escluso che per Vergara e Ambrosino si possa risentire parlare di una possibile cessione nel mercato di gennaio, ma per ora continueranno a lavorare sotto la guida di Conte insieme alla prima squadra.

