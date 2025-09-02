Baridò e il centro sportivo le sorprese dell'ultimo giorno di mercato Sono arrivati due annunci che i tifosi non si aspettavano. Il giovane ex Juve per la Primavera

L'ultima giornata del calciomercato estivo è filata via senza sussulti: il Napoli ha annunciato Elmas e Hojlund, gli ultimi due acquisti di una campagna da oltre 200 milioni di euro. Nove i rinforzi arrivati alla corte di Antonio Conte, che ritroverà il gruppo al completo solo la prossima settimana, inclusi gli ultimi due arrivati. Oggi solo operazioni minori, come la cessione di Cheddira al Sassuolo. Ma si è registrato anche un arrivo: preso dalla Juventus il giovanissimo trequartista argentino Francisco Baridò, classe 2008.

Pagato 1 milione di euro, andrà a rinforzare la Primavera di Rocco con la prospettiva di un calciatore molto promettente. Ma un annuncio è arrivato anche riguardo il centro sportivo: il presidente De Laurentiis ha in qualche modo mantenuto la parola, e ha annunciato la firma di un'opzione per l'acquisizione dei terreni per il nuovo centro sportivo. Sui social la foto di una "prima pietra", visto che il patron annunciò l'inizio dei lavori. Non si tratta proprio di questo, ma De Laurentiis conferma comunque le operazioni per dare una nuova casa al Napoli.