Domani la ripresa senza i 14 nazionali. Elmas saluta i suoi "vecchi" tifosi Conte ritroverà il gruppo al completo soltanto la settimana prossima

Ripresa senza fretta per il Napoli: la settimana della sosta consente qualche giorno in più di riposo. Fissata a domani, infatti, la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. A partire dal 13 settembre, giorno della sfida in casa della Fiorentina, non si parlerà più di calcio d'agosto: visto che si entrerà nel vivo della stagione, con la Champions League dietro l'angolo. E anche il mercato è finalmente chiuso: Conte ha 9 giocatori nuovi e una rosa finalmente completa, anche se non è arrivato un vice Anguissa e nemmeno una nuova alternativa a Di Lorenzo.

Gli ultimi rinforzi, Elmas e Hojlund, arriveranno a Castel Volturno direttamente la prossima settimana, visto che sono impegnati anche loro con le nazionali. Per Elmas l'ambientamento è cosa fatta, visto che torna a Napoli dopo meno di due anni: "Anche quando ero a migliaia di chilometri pensavo sempre a voi", ha scritto l'esterno sui social rivolgendosi ai tifosi. Un jolly dalla metà campo in più, arrivato per sopperire al mancato acquisto di Ndoye.