Il PIZZINO di Gerardo Casucci: 13 angoli a zero Il Napoli si è espresso meglio di quanto riportano le cronache giornalistiche ufficiali...

Ora che qualcuno - non tutti per carità - è tornato con i piedi per terra, riportando le valutazioni sul Napoli a un livello minimo di buonsenso e di serietà, la sosta obbliga gli azzurri a dover lavorare di più di quanto si pensasse, ma prevalentemente sul piano tattico (il mio nuovo must) - visto che quello atletico è già un'ossessione del tecnico salentino - e in seconda istanza su quello dell'amalgama, umana e tecnica. I ragazzi si sono espressi - a mio personale e sommesso avviso - meglio di quanto riportano le cronache giornalistiche ufficiali. La dimostrazione è nei 13 angoli a zero per il Napoli contro il Cagliari.