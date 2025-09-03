IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Cauto e sobrio Le reazioni all'annuncio del patron della prima pietra per il centro sportivo a Succivo

"Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno" - così Aurelio De Laurentiis il giorno 1 settembre 2025. La Repubblica ha aggiunto: "L'iter è dunque iniziato più o meno nei tempi previsti, anche se i tempi per la realizzazione del Training Center si annunciano ancora lunghi ed è auspicabile che non ci siano sorprese o contrattempi. La zona individuata è in località Succivo, ma almeno per tutta questa stagione la casa degli azzurri continuerà a essere a Castel Volturno". A cotanto annuncio c'è chi ha esultato sfacciatamente e chi, al contrario, si è mantenuto cauto e sobrio.