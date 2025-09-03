Lista Champions e campionato: la scelta di Lukaku e i due esclusi in difesa Le regole Uefa impongono il taglio di Mazzocchi e Marianucci, ma Conte si copre negli altri ruoli

Con la chiusura del calciomercato è tempo di liste: il Napoli ha compilato quella Champions da consegnare alla Uefa, e a breve provvederà anche per quella del campionato. In Europa ci sono criteri diversi, che hanno costretto il club azzurro a qualche taglio: come prevedibile, fuori l'infortunato Lukaku a causa dei tempi incerti di recupero. Sono stati esclusi anche Mazzocchi e il nuovo acquisto Marianucci. Chiaramente presenti gli ultimi due arrivati, l'esterno Elmas - che ha scelto la maglia numero 20 - e l'attaccante Hojlund, che indosserà la casacca numero 19. Per quanto riguarda la Serie A ci sarà spazio per tutti, tranne Lukaku: anche se il regolamento permette integrazioni in corso d'opera.

E a proposito di mercato, al ds Manna resta da piazzare l'ultimo esubero: è il centrocampista Coli Saco, ormai fuori dalla categoria under e in scadenza di contratto tra un anno. Si tratta per la cessione in Svizzera, ma rimarrebbe comunque fuori rosa. Oggi, invece, la ripresa degli allenamenti dopo tre giorni di riposo. Conte riparte senza i 14 nazionali impegnati nella rispettive convocazioni. Il gruppo sarà al completo solo tra una settimana, con Olivera che rischia di rientrare direttamente giovedì, a due giorni dalla gara contro la Fiorentina.