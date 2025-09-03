Dopo tre giorni di riposo completo, Antonio Conte torna oggi al lavoro con il Napoli. Con molti giocatori impegnati nelle rispettive nazionali, rimangono a disposizione pochissimi elementi della squadra. Questo offre l’opportunità di concentrarsi su chi è rimasto e di coinvolgere alcuni giovani della Primavera per sperimentare nuove soluzioni. Bisognerà attendere una settimana per avere il gruppo al completo.
Napoli, oggi la ripresa senza i 14 nazionali
Si torna al lavoro a Castel Volturno dopo tre giorni di riposo
Dopo tre giorni di riposo completo, Antonio Conte torna oggi al lavoro con il Napoli. Con molti giocatori impegnati nelle rispettive nazionali, rimangono a disposizione pochissimi elementi della squadra. Questo offre l’opportunità di concentrarsi su chi è rimasto e di coinvolgere alcuni giovani della Primavera per sperimentare nuove soluzioni. Bisognerà attendere una settimana per avere il gruppo al completo.
