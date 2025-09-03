Nuovo centro sportivo, arrivano conferme su Succivo I terreni segnalati da De Laurentiis non appartengono al comune, bensì a un privato

Si consolidano le voci riguardanti la costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli nella zona di Succivo. Sorprendentemente, non è stata l'amministrazione comunale a diffondere la notizia di una possibile ospitalità per gli azzurri in una struttura di alto livello. Il sindaco ha chiarito che non esistono aree di proprietà comunale capaci di rispondere alle esigenze richieste da Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, alcuni privati sembrerebbero interessati a vendere terreni al presidente del club partenopeo, aprendo così un'opportunità concreta.

De Laurentiis sta valutando attentamente la questione, avendo già firmato un’opzione per l’acquisto della proprietà. Pur legalmente libero di fare marcia indietro, i presupposti attuali lasciano intendere un’intenzione seria di procedere con il progetto. L’idea è ambiziosa: un quartier generale degno degli attuali campioni d’Italia, con dodici campi da gioco, una foresteria e persino un centro medico per la riabilitazione degli atleti infortunati. Per realizzarlo, il patron è pronto a investire ben sessanta milioni di euro, e si ipotizza che il completamento dell’opera possa avvenire in appena un anno.

La scelta di Succivo appare strategica. Vicina ad Aversa e non lontana da Afragola, la località garantirebbe allo stesso tempo riservatezza e accessibilità. Sono già stati condotti studi logistici e comunicativi per ottimizzare il progetto, e la posizione promette di agevolare spostamenti rapidi dalla città al futuro centro sportivo. Nonostante l’entusiasmo che circonda l’iniziativa, occorre mantenere un certo riserbo fino a conferme definitive. Come di consueto, De Laurentiis sarà meticoloso nel curare ogni dettaglio, determinato a creare un impianto sportivo di eccellenza che rifletta la grandezza del Napoli e il suo stile inconfondibile.

