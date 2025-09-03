il calendario del napoli fino a novembre tra campionato e champions

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario completo con date e orari delle partite fino alla dodicesima giornata, coprendo così il periodo fino a novembre. Si prospetta un periodo intenso, con quindici match concentrati in appena due mesi dopo la pausa. Di seguito, il programma delle prossime sfide del Napoli, inclusi gli incastri con i cruciali impegni di Champions League:
Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45
Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21
Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45
Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45
Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21
Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18
Torino-Napoli sabato 18 ottobre ore 18
Psv-Napoli martedì 21 ottobre ore 21
Napoli-Inter sabato 25 ottobre ore 18
Lecce-Napoli martedì 28 ottobre ore 18.30
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15
Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45
Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21