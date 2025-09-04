"Pochi intimi" a Castel Volturno: Conte si dedica ai giovani Osservati speciali Ambrosino e Vergara, che hanno già debuttato in Serie A

Il Training Center del Napoli di questi giorni sembra quasi un club per pochi intimi: a Castel Volturno meno della metà della rosa al lavoro con Antonio Conte, visto che sono 14 gli assenti a causa degli impegni con le nazionali. Oggi in campo i primi 5 azzurri, tra domani e sabato tutti gli altri, compresi gli italiani. Per l'allenatore l'occasione di approfondire il lavoro con chi è rimasto: tra questi il portiere Milinkovic-Savic, che come dichiarato dal suo ct ha chiesto di saltare la convocazione con la Serbia per ambientarsi meglio.

Ma c'è anche Gutierrez, che ancora convalescente sta trovando la miglior condizione dopo l'operazione e spera nel debutto entro la fine del mese. E per Conte anche la possibilità di dedicarsi ai giovani: su tutti Ambrosino e Vergara, talenti ex Primavera che Conte ha chiesto di confermare per poter crescere e migliorare con la prima squadra. Entrambi hanno già debuttato e sperano di ritagliarsi uno spazio. "Per me è stato come un sogno - ha dichiarato Vergara - avere la possibilità di lavorare con Conte è fondamentale per la mia carriera", ha spiegato il giovane centrocampista.