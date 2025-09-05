IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Di default Non resta che aspettare che si riveli l'intuizione che sbaraglierà tutti e farà vincere gli azzurri

Il Napoli cerca la sua identità, tra difesa a oltranza delle vecchie ragioni tattiche - quel 4-3-3 peraltro mai veramente piaciuto ad Antonio Conte - e ricerca ossessiva di qualcosa che non sia esattamente il tanto amato dal tecnico salentino 3-5-2, ma un 4-1-4-1 che in qualche modo gli permette al dire a sé stesso - e al mondo - che ha studiato a sufficienza nell'anno sabatico o quantomeno ha imparato la lezione che i tecnici che arrivano a Napoli pare acquisiscono di default. Non resta che aspettare che si riveli l'intuizione che sbaraglierà tutti e farà vincere agli azzurri a man bassa ogni competizione che disputerà.