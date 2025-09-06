IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Fab Old Four Forse ha ragione Paolo Di Canio, che ha definito il campionato italiano "il cimitero degli elefanti"

Kevin De Bruyne, 34 anni al Napoli; Luka Modric 40 anni al Milan; Raúl Albiol, 40 anni al Pisa; Jamie Vardy, 38 anni alla Cremonese. Mi dispiace ammetterlo, ma forse ha ragione Paolo Di Canio, che ha definito il campionato italiano di serie A "il cimitero degli elefanti nobili". Tutto cambia, temo in peggio e, mentre la nazionale italiana - quella di "Ringhio" Gattuso esordisce in questi giorni - non va al mondiale dalle calende greche e i governanti del pallone accumulano cariche e prebende, i calciatori vengono spremuti come limoni e chiedono in cambio stipendi sempre più sontuosi per carriere sempre più brevi.