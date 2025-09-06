IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Fab Old Four

Forse ha ragione Paolo Di Canio, che ha definito il campionato italiano "il cimitero degli elefanti"

il pizzino di gerardo casucci fab old four
Napoli.  

Kevin De Bruyne, 34 anni al Napoli; Luka Modric 40 anni al Milan; Raúl Albiol, 40 anni al Pisa; Jamie Vardy, 38 anni alla Cremonese. Mi dispiace ammetterlo, ma forse ha ragione Paolo Di Canio, che ha definito il campionato italiano di serie A "il cimitero degli elefanti nobili". Tutto cambia, temo in peggio e, mentre la nazionale italiana - quella di "Ringhio" Gattuso esordisce in questi giorni - non va al mondiale dalle calende greche e i governanti del pallone accumulano cariche e prebende, i calciatori vengono spremuti come limoni e chiedono in cambio stipendi sempre più sontuosi per carriere sempre più brevi.

Ultime Notizie