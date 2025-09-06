Tripletta di Lucca nell'allenamento congiunto con l'Avellino Nel test a Castel Volturno vittoria degli azzurri per 5-3. Tanti giovani utilizzati da Conte

Nel pomeriggio di ieri, il Napoli ha disputato un allenamento congiunto contro l'Avellino presso il centro di Castel Volturno. I campioni d'Italia hanno avuto la meglio con un punteggio di 5-3, trainati dalla straordinaria tripletta di Lorenzo Lucca e dalle reti di Lorenzo Spinazzola e del promettente giovane Cimmaruta. L’Avellino, guidato da Biancolino, ha risposto con i gol di Martin Palumbo, Valerio Crespi e Raffaele Russo.

Per la squadra allenata da Antonio Conte, si è trattato di un ottimo test nonostante l'assenza di ben 14 giocatori, impegnati con le rispettive nazionali nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. In questa occasione, diversi giovani del vivaio sono stati aggregati alla prima squadra per compensare le assenze. Gli azzurri hanno inoltre svolto una sessione di allenamento anche nella mattinata.

