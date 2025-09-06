Infortuni e nazionali, Conte incrocia le dita Si attendono notizie più precise sul problema muscolare di Rrahmani

Aspettando Hojlund, che arriverà a Castel Volturno all'inizio della prossima settimana, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha raccolto buone indicazioni da Lorenzo Lucca, l'attaccante che fino ad oggi ha retto da solo il peso del reparto dopo l'infortunio di Lukaku. Tripletta nell'allenamento congiunto contro l'Avellino di ieri pomeriggio a Castel Volturno. 5-3 il risultato della partitella, con i gol anche di Spinazzola e del giovane Cimmaruta. Ma mentre dal campo arrivano buone indicazioni da chi non è partito con le nazionali, purtroppo giungono notizie non positive dal ritiro del Kosovo.

Durante la sfida tra il suo Kosovo e la Svizzera, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, il difensore Amir Rrahmani è uscito dal campo per un risentimento muscolare. Si tratta di un fastidio al flessore, che sarà valutato con attenzione. Il rischio è che il difensore possa saltare la sfida di sabato prossimo in casa della Fiorentina, e non si esclude che Rrahmani possa rientrare prima a Castel Volturno. Stessa cosa potrebbe fare Olivera, che è squalificato e non potrà giocare la prossima partita della sua Uruguay, prevista martedì.